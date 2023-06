Easy Rider Cinémathèque de Toulouse Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Easy Rider
Samedi 8 juillet, 22h00
Cinémathèque de Toulouse
Toulouse

Plein tarif : 8 € | Tarif réduit : 7 € | Jeune : 4,50 €

Le film culte de ceux qui veulent le paradis à un train d'enfer. Carburant au cinéma-vérité couplé à la culture beatnik, Easy Rider allait devenir l'étendard de la contre-culture des années 70. Un road movie assoiffé de grands espaces, généreusement arrosé de musique pop.

Glaces et boissons proposées en vente dans la cour

Cinémathèque de Toulouse
69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France
Toulouse
31000
Capitole / Arnaud Bernard / Carmes
Haute-Garonne
Occitanie
05 62 30 30 16
https://www.lacinemathequedetoulouse.com/

Installée rue du Taur, au cœur de la ville, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en 1964 par des cinéphiles réunis autour de la figure de Raymond Borde. Plus qu'un lieu de projection de films, c'est également un lieu d'archives, d'expositions et de restauration au patrimoine unique.

Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d'Arc

