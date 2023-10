Cet évènement est passé Ciné-concert – Jean-François Zygel met en musique Laurel et Hardy Cinémathèque de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Ciné-concert – Jean-François Zygel met en musique Laurel et Hardy Cinémathèque de Toulouse Toulouse, 7 juillet 2023, Toulouse. Ciné-concert – Jean-François Zygel met en musique Laurel et Hardy Vendredi 7 juillet, 22h00 Cinémathèque de Toulouse Tarifs E : de 4,50€ à 12€ Ciné-concert coréalisé par le Festival de Toulouse et la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre du Festival de Cinéma en plein air. Jean-François Zygel met en musique trois classiques de Laurel et Hardy : V’là la flotte, Laurel et Hardy constructeurs et À la soupe. « Lorsque j’accompagne un film muet sur scène, presque en état d’hypnose, suspendu en apesanteur comme le fameux trapéziste de Kafka, je finis par avoir l’illusion que c’est moi qui suis le réalisateur du film, que mes doigts font surgir les images, que les touches de mon piano commandent le mouvement des personnages sur la toile, influençant leurs pensées, suscitant leurs émotions. » – Jean-François Zygel Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 30 10 https://www.lacinemathequedetoulouse.com/ Installée rue du Taur, au cœur de la ville, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en 1964 par des cinéphiles réunis autour de la figure de Raymond Borde. Plus qu’un lieu de projection de films, c’est également un lieu d’archives, d’expositions et de restauration au patrimoine unique. Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

