Peuples et musiques au cinéma Cinémathèque de Toulouse Toulouse, 26 mai 2023, Toulouse.

Peuples et musiques au cinéma 26 – 28 mai Cinémathèque de Toulouse De 4,50€ à 8€

Programmation

De nombreuses projections sont au programme de la 20e édition du festival.

Vendredi 26 mai

À 14h dans la Grande salle : projection de Vortex (« Péï Maloya« ), réalisé par Marc Huraux

À 14h15 dans la Petite salle : projection de Mon village à l’accent corse, réalisé par Max Leclerc

À 15h30 dans la Petite salle : projection de OK-OC « Osages / Occitania », réalisé par Claude Sicre et Mukaddas Mijit

À 17h15 dans la Grande salle : projection de Giovanna Marini, histoires d’une voix, réalisé par Chiara Ronchini

À 17h30 dans la Petite salle : projection de Les Fils de Benko (« Los Hijos de Benkos« ), réalisé par Lucas Silva

À 19h dans la Cour de la Cinémathèque : inauguration du festival

À 20h45 dans la Petite salle : Tootie’s Last Suit, réalisé par Lisa Katzman

À 21h30 dans la Grande salle : projection de Vievola : Chœurs et chants du Col de Tende, réalisé par Jean Dominique Lajoux

Samedi 27 mai

À 14h30 dans la Grande salle : projection de No Direction Home, réalisé par Martin Scorsese

À 14h45 dans la Petite salle : projection de Umui, gardien des traditions, réalisé par Daniel Lopez

À 17h dans la Petite salle : projection de Chant d’un pays perdu, réalisé par Bernard Lortat-Jacob

À 18h30 dans la Grande salle : projection de Mémoires Baroques : une traversée des passions, réalisé par Laure Larrieu

À 19h dans la Petite salle : projection de Wani, réalisé par Nicolas Pradal et Kerth Ziggy Agouinti

À 21h dans la Grande salle : projection de Black Indians, réalisé par Jo Béranger, Hugues Poulain et Edith Patrouilleau

À 21h30 dans la Petite salle : projection de Peg Leg : Born for Hard Luck, réalisé par Tom Davenport

Dimanche 28 mai

À 15h dans la Grande salle : projection de Guillaume Lopez entre Occitanie et Maroc «Anda-Lutz», réalisé par Joachim Ducos

À 15h15 dans la Petite salle : projection de Musique Persane, réalisé par Jean-Dominique Lajoux

À 15h23 dans la Petite salle : projection de Les Chants des pêcheurs de perles, réalisé par Georges Luneau

À 17h dans la Petite salle : projection de Musica Sarda, réalisé par Georges Luneau

À 17h30 dans la Grande salle : projection de Passions d’enfants, une série de films de Barthelemy Fougea :

Carlito, enfant roi du vallenato, réalisé par Philippe Molins, 26mn

Kostadin et sa Kaval, réalisé par Loïc Berthezene, 28mn

Plus d’informations

Détails de la programmation sur le site web du festival

Tous les films sont projetés en VOSTFR (Version originale sous-titrée français)

La plupart des projections sont suivies de rencontres avec les équipes des films et / ou des membres d’associations. Voir détails sur le site web du festival.

Animations gratuites tous les jours dans la cour de la Cinémathèque.

Le festival Peuples et musiques au cinéma se tient en parallèle du Forom des langues du monde, qui a lieu le 28 mai place du Capitole.

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 30 10 https://www.lacinemathequedetoulouse.com/ [{« link »: « https://www.peuplesetmusiquesaucinema.org/ »}] Installée rue du Taur, au cœur de la ville, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en 1964 par des cinéphiles réunis autour de la figure de Raymond Borde. Plus qu’un lieu de projection de films, c’est également un lieu d’archives, d’expositions et de restauration au patrimoine unique. Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T14:00:00+02:00 – 2023-05-26T22:30:00+02:00

2023-05-28T15:00:00+02:00 – 2023-05-28T18:30:00+02:00

© DR