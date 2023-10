La Cinémathèque Junior en fête ! Cinémathèque de Toulouse Toulouse, 17 décembre 2022, Toulouse.

La Cinémathèque Junior en fête ! 17 – 21 décembre 2022 Cinémathèque de Toulouse Projections : de 4€ à 10€ à la Cinémathèque, 3€ au Centre culturel Alban-Minville, et de 4€ à 5,30€ au cinéma Jean Marais (Aucamville)

Ateliers : 5€ (hormis ateliers « Totoro est à l’affiche » et « Ton prénom en japonais » : accès libre)

Du cinéma pour le jeune public

Pendant ces 5 jours de fête du cinéma, les enfants et les adolescents sont invités à découvrir les coulisses du 7e art.

Parmi les ateliers proposés : une session de bruitage ou encore une découverte du cinéma d’animation . Les plus curieux pourront également manipuler de la pellicule et devenir projectionniste le temps d’un après-midi ou créer leurs propres films grâce à la table « Mash-up ».

Ciné-concerts, ciné-goûters… les projections ne seront pas en reste avec plusieurs films au programme, de Mon voisin Totoro aux aventures de Chang ou de Buster Keaton. Enfin, Anna contre les vents polaires fera vivre l’incroyable expérience d’un film en direct.

Ce rendez-vous se tient également dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse.

Programmation

Samedi 17 décembre

à 14h, atelier « Totoro est à l’affiche » (dès 5 ans)

à 14h, atelier « Deviens projectionniste ! » (dès 10 ans)

à 15h30, projection ciné-concert et ciné-goûter de Chang (Chang: A Drama of the Wilderness) (dès 6 ans)

Dimanche 18 décembre

à 11h, spectacle pour toute la famille « L’Écran magique » (dès 5 ans)

à 14h, atelier « Ton prénom en japonais » (dès 5 ans)

à 14h, atelier « Deviens projectionniste ! » (dès 10 ans)

à 15h30, projection ciné-goûter de Mon voisin Totoro (Tonari no Totoro) (dès 5 ans)

Lundi 19 décembre

à 11h, atelier « Mash-up ! » (dès 6 ans)

à 14h, atelier « Deviens projectionniste ! » (dès 10 ans)

à 14h, atelier « Mash-up ! » (dès 6 ans)

à 15h, atelier « Mash-up ! » (dès 6 ans)

à 15h, atelier ciné-goûter « Séance bruitage » (dès 6 ans)

Mardi 20 décembre

à 10h30, atelier « Photo truquée » (dès 8 ans)

à 14h, atelier « Deviens projectionniste ! » (dès 10 ans)

à 14h, atelier « Photo truquée » (dès 8 ans)

à 15h, projection ciné-goûter de Anna contre les vents polaires (dès 6 ans)

Mercredi 21 décembre

à 10h30, atelier « Lanterne magique » (dès 6 ans)

à 14h, atelier « Lanterne magique » (dès 6 ans)

à 14h, atelier « Deviens projectionniste ! » (dès 10 ans)

à 16h, projection ciné-concert de Sherlock Junior (Sherlock Jr.), au cinéma Jean Marais à Aucamville (dès 5 ans)

à 16h, projection ciné-goûter de Le Petit Chat curieux (Komaneko) (dès 3 ans)

Voir détails sur le site web de la Cinémathèque de Toulouse.

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 30 30 10 https://www.lacinemathequedetoulouse.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 30 30 10 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lacinemathequedetoulouse.com »}] [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/actualites/une-saison-cinema-toulouse »}, {« link »: « https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2372 »}] Installée rue du Taur, au cœur de la ville, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en 1964 par des cinéphiles réunis autour de la figure de Raymond Borde. Plus qu’un lieu de projection de films, c’est également un lieu d’archives, d’expositions et de restauration au patrimoine unique. Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T14:00:00+01:00 – 2022-12-17T18:00:00+01:00

2022-12-21T10:30:00+01:00 – 2022-12-21T17:00:00+01:00

cinémathèque toulouse

© DR