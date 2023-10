Cet évènement est passé SYNCHRO, festival de ciné-concerts Cinémathèque de Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pass festival SYNCHRO : 40€

Billet à l’unité : de 4€ à 15€ selon les événements

Détails sur le site web de la Cinémathèque de Toulouse 1ère édition du festival SYNCHRO propose de (re)découvrir des œuvres du cinéma muet à travers le regard et le talent de musiciens aux approches très différentes (du piano à l’électro en passant par le jazz et le rock). Une trentaine de ciné-concerts sont au programme de cette première édition. Le festival se tient également dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse. Le festival se déploie dans une vingtaine de lieux, à Toulouse, dans la Métropole et en région Occitanie. Si la majeure partie des événements ont lieu à la Cinémathèque de Toulouse, certains se tiennent dans d’autres lieux culturels toulousains : ThéâtredelaCité

Théâtre Garonne

Salle du Sénéchal

Librairie Ombres Blanches

Centre culturel – Espace Job

Centre culturel Alban-Minville

Musée Paul-Dupuy

Église du Gésu

Ciné Rex (à Blagnac) Programmation À la Cinémathèque de Toulouse : Mercredi 30 novembre à 19h, programme de films 9,5 mm (scènes ouvertes)

Mercredi 30 novembre à 20h30 , Loulou (Die Büchse der Pandora)

Jeudi 1er décembre à 19h, programme de films scientifiques (scènes ouvertes)

Jeudi 1er décembre à 20h30, L’Homme à la caméra (Chelovek s kino-apparatom)

Vendredi 2 décembre à 12h30, Les Aventures du prince Ahmed (Die Abenteuer des Prinzen Achmed) (jeune public)

Vendredi 2 décembre à 19h30, L’Inconnu (The Unknown)

Vendredi 2 décembre à 20h30, programme de films peints et grattés (scènes ouvertes)

Samedi 3 décembre à 11h, Michel Lehmann dans l’atelier d’un ciné-concert

Samedi 3 décembre à 14h30, INSA / Music’Halle (séance de restitution)

Samedi 3 décembre à 19h, La Sultane de l’amour

Samedi 3 décembre à 19h30, La Maison démontable (scènes ouvertes)

Samedi 3 décembre à 21h30, Chantage (Blackmail)

Dimanche 4 décembre à 11h, Le Petit Chat curieux (Komaneko) (jeune public)

Dimanche 4 décembre à 15h, La Bohème

Dimanche 4 décembre à 17h, programme de films comiques 28 mm + films coloriés au pochoir (scènes ouvertes)

Cinémathèque de Toulouse 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France

Installée rue du Taur, au cœur de la ville, la Cinémathèque de Toulouse a été fondée en 1964 par des cinéphiles réunis autour de la figure de Raymond Borde. Plus qu'un lieu de projection de films, c'est également un lieu d'archives, d'expositions et de restauration au patrimoine unique.

Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d'Arc

