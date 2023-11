Sine Marti à la Cinémathèque de Corse CINÉMATHÈQUE DE CORSE – CASA DI LUME Porto-Vecchio, 28 novembre 2023, Porto-Vecchio.

Porto-Vecchio,Corse-du-Sud

La Cinémathèque de Corse propose des rendez-vous réguliers le Mardi soir, avec des acteurs du monde culturel insulaire ou méditerranéen… De belles restaurations de films « cultes », et des rencontres, conférences, cinéma associé aux autres arts.

2023-11-28 18:00:00 fin : 2023-12-19 . EUR.

CINÉMATHÈQUE DE CORSE – CASA DI LUME Espace Jean-Paul de Rocca Serra

Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse



The Cinémathèque de Corse organizes regular Tuesday evening events with key players in the island’s and Mediterranean’s cultural world… Beautiful restorations of « cult » films, and meetings, conferences, cinema associated with other arts

La Cinémathèque de Corse organiza regularmente, los martes por la noche, encuentros con los principales protagonistas del mundo cultural de la isla o del Mediterráneo… Bellas restauraciones de películas de culto, encuentros, conferencias, cine asociado a otras artes..

Die Cinémathèque de Corse bietet regelmäßige Treffen am Dienstagabend mit Akteuren aus der Kulturwelt der Insel oder des Mittelmeerraums… Schöne Restaurierungen von « Kultfilmen » und Begegnungen, Vorträge, Kino in Verbindung mit anderen Künsten

