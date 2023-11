Les Rencontres du G.R.E.C à Casa di Lume CINÉMATHÈQUE DE CORSE – CASA DI LUME Porto-Vecchio, 7 novembre 2023, Porto-Vecchio.

Porto-Vecchio,Corse-du-Sud

Du 7 au 22 septembre, la cinémathèque de Corse accueille les ateliers du Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques. A cette occasion, vous pourrez assister des projections en présence des réalisateurs, producteurs, scénaristes, ….

2023-11-07 fin : 2023-11-22 . EUR.

CINÉMATHÈQUE DE CORSE – CASA DI LUME Espace Jean-Paul de Rocca Serra

Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse



From September 7 to 22, the Cinémathèque de Corse is hosting the workshops of the Groupe de Recherches et d?Essais Cinématographiques. On this occasion, you can attend screenings in the presence of directors, producers, scriptwriters, …

Del 7 al 22 de septiembre, la Cinemateca de Córcega acoge talleres organizados por el Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques. En esta ocasión, podrá asistir a proyecciones con directores, productores, guionistas,…

Vom 7. bis 22. September finden in der Cinémathèque de Corse die Workshops der Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques statt. Bei dieser Gelegenheit können Sie an Vorführungen in Anwesenheit von Regisseuren, Produzenten, Drehbuchautoren, …

