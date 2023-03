La francophonie au cinéma Cinemateket Trondheim Trondheim Catégories d’Évènement: Trondheim

La francophonie au cinéma Cinemateket Trondheim, 16 mars 2023, Trondheim. La francophonie au cinéma 16 mars – 15 avril Cinemateket Trondheim Du 16 mars au 15 avril 2023, c’est le mois de la Francophonie à la cinémathèque de Trondheim avec au programme :

– Week-end de Jean-Luc Godard : https://cinemateket-trondheim.no/2023-var/weekend/

– Un beau matin de Mia Hansen-Løve : https://cinemateket-trondheim.no/2023-var/en-vakker-morgen/

– Hiroshima mon amour d’Alain Resnais : https://cinemateket-trondheim.no/202…/hiroshima-mon-amour/

Cinemateket Trondheim Kjøpmannsgata 35 – 7011 Trondheim

