DIMANCHE 17 SEPTEMBRE – 15H

PROJECTION-DÉBAT « ILS ONT FILMÉ LES GRANDS ENSEMBLES »

En partenariat avec Massystoric et Cinéam dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2023

De Laurence Bazin, Marie-Catherine Delacroix – Documentaire – France – 54min – 2012

« Je collecte des films amateurs en Essonne, films super 8, tournés dans les années 60-70 par des habitants des grands ensembles. J’aime la façon dont ces films racontent la banlieue, cet ordinaire fait de jeux d’enfants, de promenades dominicales, de première communion sur fond de barres et de tours. Les habitants commentent et se souviennent… Se dessine une histoire intime de l’urbain : les grands ensembles dans les films de famille. »

Projection en présence de Marie-Catherine Delacroix, créatrice et co-présidente de Cinéam et co-réalisatrice du film avec Laurence Bazin.

