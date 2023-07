Restitution ateliers « Hollywood Remix, des films qui te ressemblent » / Projection à Cinémassy Cinémassy Massy, 14 juillet 2023, Massy.

Restitution ateliers « Hollywood Remix, des films qui te ressemblent » / Projection à Cinémassy Vendredi 14 juillet, 19h00 Cinémassy Gratuit

Ouvert à tout public

Ce projet fait partie du programme de l’été culturel soutenu par le ministère de la Culture, qui s’inscrit dans le cadre des actions de préfiguration du Centre Pompidou francilien- la Fabrique de l’art, futur pôle de conservation et de création à Massy grâce au soutien de la Région Ile de France, du Département de l’Essonne, et de la Ville de Massy.

Dans ce contexte, les artistes Lucie Szechter & Nelson Bourrec Carter proposent un atelier intensif mêlant musique et cinéma.

Pendant 8 jours de workshop à l’Opéra de Massy et à CinéMassy, des jeunes de 13 à 18 ans sont invités à expérimenter avec des matériaux filmiques et musicaux préexistants, notamment issus du web, des archives et du foundfootage, afin de réaliser un ou plusieurs films courts. Une bande son viendra rythmer ces séquences dont la narration se tisse aussi au gré des éléments textuels conçus en s’inspirant de paroles de chansons choisies par les participant.e.s. La composition hybride qui en résulte crée des objets personnels et singuliers.

À l’issue des ateliers, la restitution sera l’occasion de découvrir les films réalisés par les participants et les artistes. En toile de fond, l’atelier fait écho à des œuvres de la collection du MNAM, en particulier Feature film de Douglas Gordon, 1998, qui sera également projetée lors de la restitution.

Programme:

19h30 : Projection des films de restitution des ateliers musique et cinéma

menés par Lucie Szechter et Nelson Bourrec, suivie d’une rencontre avec les artistes et les participants du projet

20h30 : Projection de Feature film de Douglas Gordon, œuvre issue des collections du Centre Pompidou

Cinémassy Place de France, 91300 Massy Massy 91300 Essonne Île-de-France

2023-07-14T19:00:00+02:00 – 2023-07-14T22:00:00+02:00

© GREC / IUT de Corse / Lucie Szechter – Plage(s)