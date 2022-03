Cinémascotte – Le Diable n’existe pas Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus Saône-et-Loire Tournus Dans le cadre de sa programmation bimensuelle, Cinémascotte vous propose, au cinéma La Palette, LE DIABLE N’EXISTE PAS de Mohammad Rasoulof, drame, Iran/Allemagne/R.Tchèque, 2021, durée : 2h30 VOST avec E.Mirhosseini, S.Shourian, K.Ahangar, M.Valizadegan.

cinemascotte@orange.fr http://cinemascotte.pagesperso-orange.fr/

