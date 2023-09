Atelier de découverte et fabrication de jouets optiques Cinémas Studio Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Atelier de découverte et fabrication de jouets optiques Samedi 16 septembre, 14h00 Cinémas Studio Entrée libre

Les ancêtres du cinéma, thaumatropes, phénakistiscopes et autres zootropes vous dévoileront leurs secrets… (tout public à partir de 4 ans)

Cinémas Studio 2 rue des Ursulines 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 20 27 00 http://www.studiocine.com Ouvert en 1963 sous le label « Art et essai », ce complexe indépendant, situé au pied du mur gallo-romain en plein cœur de la ville historique, est composé de sept salles à l’équipement numérique dernière génération, d’une bibliothèque abritant le fonds documentaire le plus important de la région Centre-Val de Loire et d’une cafétéria. Animé et géré par plus de soixante bénévoles, une équipe de dix-sept salariés, ainsi que deux cents correspondants il est fréquenté par plus de 370 000 spectateurs par an et réunit plus de 25 000 abonnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

