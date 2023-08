Projection, discussion, visite Cinémas Studio Tours, 30 août 2023, Tours.

Projection, discussion, visite Mercredi 30 août, 17h00 Cinémas Studio

Projection d’un film en salle de cinéma avec présentation du lieu, visite et discussion après le film. Séance organisée avec l’association Entraide et Solidarité pour les Mineurs non accompagnés

Film choisi : Alam

Cinémas Studio 2 rue des Ursulines 37000 Tours Tours 37000 Blanqui-Mirabeau Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 20 27 00 https://www.studiocine.com Plus grand complexe art et essai indépendant d’Europe, les Studio sont équipés des technologies les plus récentes pour offrir aux spectateurs des films de tous les genres, pour tous les publics, venus du monde entier, en version originale sous-titrée.

Cinéma associatif animé par une cinquantaine de membres actifs bénévoles et dix-sept salariés, il est un lieu de vie d’une grande richesse grâce à ses sept salles, sa cafétéria, sa bibliothèque, son jardin, ses festivals, ses avant-premières, ses rencontres, ses soirées à thème…

Les principales orientations des Studio sont fixées par les deux associations qui les constituent : TEC (Technique Education Culture) et CNP (Cinéma National Populaire) en étroite concertation avec les salariés qui les mettent en œuvre. Cette organisation originale fonctionne depuis 1963.

