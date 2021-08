Nantes Muséum d'Histoire Naturelle Loire-Atlantique, Nantes Cinémas & littératures autochtones Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non tout public Dans le cadre de l’exposition “IN.DIG.E.NIZE (jardin du Muséum d’histoire naturelle), rencontre avec Francis Geffard (co-fondateur du Festival America à Vincennes, directeur de la collection Terres d’Amérique chez Albin Michel) et Sophie Gergaud (présidente de De la Plume à l’Écran, programmatrice indépendante et autrice de Cinéastes autochtones, la souveraineté culturelle en action paru chez WARM Éditions en 2019)Modération : Pascal Massiot de Pop Média Muséum d’Histoire Naturelle 12 Rue Voltaire Centre-ville Nantes

