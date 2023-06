Inna de Yard | Les Suds, en Hiver Cinémas Le Méjan, Arles Arles, 2 mars 2020, Arles.

Inna de Yard | Les Suds, en Hiver Lundi 2 mars 2020, 18h30 Cinémas Le Méjan, Arles Tarif plein 7,5 € / réduit 6 €

Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, Ken Boothe, Cedric Myton, Winston McAnuff et Kiddus I se retrouvent plus de trente ans après leur âge d’or, pour enregistrer un disque avant de repartir en tournée à travers le monde… Inna de Yard, c’est l’histoire haute en couleurs de ces quatre musiciens légendaires réunis pour un retour aux racines musicales, spirituelles et politiques de leur art, l’aventure humaine de chanteurs qui, en plus d’incarner un genre musical mythique et universel, font vibrer l’âme de la Jamaïque.

https://youtu.be/FXSol7jZ2Vs

Coréalisé par SUDS, à ARLES et le Conservatoire de Musique, Les Suds, en Hiver se déploie du 1er au 8 mars 2020 sur l’ensemble du Pays d’Arles : www.suds-arles.com.

Cinémas Le Méjan, Arles 23 Place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône PACA 04 90 99 53 52 https://www.cinemas-actes-sud.fr/

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/FXSol7jZ2Vs », « type »: « oembed »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-02T18:30:00+01:00 – 2020-03-02T20:00:00+01:00

© Olivier Bonhomme