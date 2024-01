Green Border / Rencontre et débat Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, jeudi 15 février 2024.

Green Border / Rencontre et débat Green Border / Rencontre et débat avec la ligue des Droits de l’homme et le Réseau Éducation Sans Frontières Jeudi 15 février, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Début : 2024-02-15T20:30:00+01:00 – 2024-02-15T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-15T20:30:00+01:00 – 2024-02-15T23:00:00+01:00

Jeudi 15 février à 20h30 : rencontre et débat avec la ligue des Droits de l’homme antenne d’Arles représentée par Marguerite Pozzoli et Sylvie Sequier du Réseau Éducation Sans Frontières.

Synopsis :

Ayant fui la guerre, une famille syrienne entreprend un éprouvant périple pour rejoindre la Suède. A la frontière entre le Belarus et la Pologne, synonyme d’entrée dans l’Europe, ils se retrouvent embourbés avec des dizaines d’autres familles, dans une zone marécageuse, à la merci de militaires aux méthodes violentes. Ils réalisent peu à peu qu’ils sont les otages malgré eux d’une situation qui les dépasse, où chacun garde-frontières, activistes humanitaires, population locale – tente de jouer sa partition.

Réalisation : Agnieszka Holland

Casting : Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok

Prix spécial du Jury – Mostra de Venise 2023

Une oeuvre indispensable à la compréhension des enjeux politiques que suscitent les migrations des peuples, de la circulation bien controlée, de leur utilisation dans les conflits moraux entre l’Europe et le reste du monde. Agnieszka Holland livre un film politique qui dénonce l’emploi d’humains comme arme de guerre.

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

