Bob Marley : One Love / Rencontre avec Les Suds à Arles Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles

Bob Marley : One Love / Rencontre avec Les Suds à Arles Rencontre avec Les Suds à Arles avec Stéphane Krasniewski et Marie-José Justamond, en fin de projection. Mercredi 14 février, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Mercredi 14 février à 20h30 : Rencontre avec Les Suds à Arles avec Stéphane Krasniewski, son directeur et Marie-José Justamond, sa présidente, pour nous parler de leur programmation de l’année 2024 et de leurs engagements dans la voie des Musiques du Monde.

Synopsis :

Bob Marley: One Love célèbre la vie et la musique d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité.

Pour la première fois sur grand écran, découvrez l’histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l’adversité, le chemin qui l’a amené à sa musique révolutionnaire.

Réalisation : Reinaldo Marcus Green Casting : Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, Michael Gandolfini

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

