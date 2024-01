Ciné-Fil / Dans ses yeux Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, lundi 12 février 2024.

Début : 2024-02-12T20:30:00+01:00 – 2024-02-12T23:00:00+01:00

Lundi 12 février à 20h30 : Rencontre avec l’association de Film en aiguille.

Synopsis :

1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent d’une jeune femme. 25 ans plus tard, il décide d’écrire un roman basé sur cette affaire « classée » dont il a été témoin et protagoniste. Ce travail d’écriture le ramène à ce meurtre qui l’obsède depuis tant d’années mais également à l’amour qu’il portait alors à sa collègue de travail. Benjamin replonge ainsi dans cette période sombre de l’Argentine où l’ambiance était étouffante et les apparences trompeuses.

Réalisation : Juan José Campanella

Casting : Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

De Film en Aiguille Ciné-Fil