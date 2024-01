Les Mycéliades / Your name Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, mercredi 7 février 2024.

Les Mycéliades / Your name Projection dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades Mercredi 7 février, 18h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T18:30:00+01:00 – 2024-02-07T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T18:30:00+01:00 – 2024-02-07T20:30:00+01:00

Mercredi 7 février à 18h30: Projection du film Your name, dans le cadre du festival Les Mycéliades.

2ème édition – « Voyage Intérieurs« . En partenariat avec l’ADRC et Images en Bibliothèque.

À la médiathèque, samedi 10 février de 10h à 18h :

Escape Game «Une échappée dans le temps»

Sur Inscription au 04 90 49 37 97 (ou 98), Projection de film SF à la demande, tous les vendredi en février.

Synopsis :

Mitsuha, adolescente coincée dans les montagnes avec une famille traditionnelle, est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon. Et lorsqu’elle réalise que, en échange, Taki rêve de sa vie à elle, une étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?

Réalisation : Makoto Shinkai

Casting : Yoann Borg, Ryûnosuke Kamiki, Alice Orsat

Animation à partir de 10 ans

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Les Mycéliades Projection