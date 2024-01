Les Mycéliades / Inception Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, vendredi 2 février 2024.

Les Mycéliades / Inception Dans le cadre du festival de science-fiction, les Mycéliades, séance animée par les Ambassadeurs Vendredi 2 février, 20h00 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T20:00:00+01:00 – 2024-02-02T23:00:00+01:00

Vendredi 2 février à 20h15 : séance animée par les Ambassadeurs, avec lots à la clé !

Dans le cadre du festival de science-fiction, les Mycéliades 2ème édition – « Voyage Intérieurs« . En partenariat avec l’ADRC et Images en Bibliothèque.

Synopsis :

Dom Cobb est un voleur expérimenté : sa spécialité consiste à s’approprier les secrets les plus précieux d’un individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu’il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l’univers trouble de l’espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie d’avant – à condition qu’il puisse accomplir l’impossible : l’inception.

Réalisation : Christopher Nolan

Casting : Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Elliot Page

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Inception Les Mycéliades