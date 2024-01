Ciné-Fil / Fraise & Chocolat Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, jeudi 1 février 2024.

Ciné-Fil / Fraise & Chocolat
Jeudi 1 février, 20h30
Cinémas Le Méjan Actes Sud
8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Début : 2024-02-01T20:30:00+01:00 – 2024-02-01T23:00:00+01:00

Jeudi 1er février à 20h30 : Rencontre avec Julian Cortez, journaliste et critique pour le journal colombien « les spectateurs ».

En partenariat avec la Médiathèque d’Arles.

Synopsis :

David, un jeune étudiant cubain, ne doute pas de la validité des idéaux castristes. L’amour lui semble plus contestable. Viviane, la femme qu’il courtisait, ne vient-elle pas d’épouser un autre homme ? Désappointé, David erre dans la Havane et rencontre Diego. Il préfère la glace au chocolat, Diego choisit la fraise. Mais qu’importent les différences, pourvu qu’on ait le souci de se comprendre !

Réalisation : Juan Carlos Tabio, Tomas Gutierrez Alea

Casting : Jorge Perugorria, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra

