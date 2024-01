Si seulement je pouvais hiberner Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, mardi 30 janvier 2024.

Si seulement je pouvais hiberner Film et rencontre avec Christian Varlet, président de l’association Actions Mongolie, pour un échange en fin de projection Mardi 30 janvier, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Mardi 30 janvier à 20h30 : Rencontre avec Christian Varlet, président de l’association Actions Mongolie, pour un échange en fin de projection.

Synopsis :

Ulzii, un adolescent d’un quartier défavorisé d’Oulan-Bator, est déterminé à gagner un concours de sciences pour obtenir une bourse d’étude. Sa mère, illettrée, trouve un emploi à la campagne les abandonnant lui, son frère et sa sœur, en dépit de la dureté de l’hiver. Déchiré entre la nécessité de s’occuper de sa fratrie et sa volonté d’étudier pour le concours, Ulzii n’a pas le choix : il doit accepter de se mettre en danger pour subvenir aux besoins de sa famille.

Avec une vision rare et précise, la cinéaste offre le témoignage d’une jeunesse mongole tiraillée par des appels opposés (la ville et la campagne, la tradition et la modernité, l’ancrage familial et le désir d’émancipation).

Réalisation : Zoljargal Purevdash

Casting : Battsooj Uurtsaikh, Nominjiguur Tsend, Tuguldur Batsaikhan

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

