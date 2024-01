Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci / Avant-première jeune public Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, samedi 27 janvier 2024.

Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci / Avant-première jeune public Avant-première du film jeune public Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Samedi 27 janvier, 16h00 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Samedi 27 janvier à 16h : projection en avant-première du film LÉO, LA FABULEUSE HISTOIRE DE LÉONARD DE VINCI.

Synopsis :

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles. Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde. Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci !

Réalisation : Jim Capobianco, Pierre-Luc Granjon

Avec les voix d’André Dussollier et Marion Cotillard

Animation à partir de 7 ans

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

Jeune public Avant-première