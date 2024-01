La salle des profs / Avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, vendredi 26 janvier 2024.

La salle des profs / Avant-première Avant-première animée par le club des Ambassadeurs, et débat en fin de séance. Vendredi 26 janvier, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Vendredi 26 janvier à 20h30 : Avant-première du film La salle des profs animée par les Ambassadeurs, et débat en fin de séance.

Synopsis :

Carla Nowak, enseignante dans un collège, enquête sur une affaire de vol dans l’enceinte de l’établissement. Une fois le coupable désigné, toutes les certitudes vont être bousculées, pour elle comme pour le reste du collège.

A travers ce film poignant, ce sont différentes facettes de la société allemande qui sont questionnées et sans cesse remises en cause par les perceptions de chacun, élèves comme professeurs. Dans cette course à la vérité, on suit l’évolution des regards accusateurs qui vont pousser la professeure dans ses retranchements, jusqu’à modifier même sa manière de raisonner, car tel qu’elle l’enseigne elle-même à ses élèves : « une affirmation se doit d’être démontrée ».

Réalisation : İlker Çatak

Casting : Leonie Benesch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

