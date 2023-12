Borgo / Avant-première et rencontre avec l’équipe du film Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Fin : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00 Vendredi 19 janvier à 20h30 : Avant-première et rencontre avec l’équipe du film en fin de projection.

Il est conseillé d’acheter vos places en avance. Synopsis :

Melissa, 32 ans, surveillante pénitentiaire expérimentée, s’installe en Corse avec ses deux jeunes enfants et son mari pour prendre un nouveau départ. Elle intègre les équipes d’un centre pénitentiaire pas tout à fait comme les autres. Ici, on dit que ce sont les prisonniers qui surveillent les gardiens… Peu à peu, Melissa rentre dans le piège d’une mécanique pernicieuse, au risque d’ébranler sa propre intégrité. Réalisation: Stéphane Demoustier

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles
Arles 13200 Centre-Ville
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 90 99 53 52
http://www.cinemas-actes-sud.fr

