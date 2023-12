Ciné-club / Central do Brasil Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Ciné-club / Central do Brasil
Lundi 15 janvier 2024, 20h30
Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles
8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Fin : 2024-01-15T20:30:00+01:00 – 2024-01-15T23:00:00+01:00 Lundi 15 janvier à 20h30 : Rencontre avec l’association De film en Aiguille.

Dora, ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres pour les migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Ana et son jeune fils Josue font appel à ses services pour retrouver le père de Josue. Lorsque Dora rentre dans son petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée, en envoie certaines, jette les autres et en garde une partie dans un tiroir. C’est ce qui arrive à la lettre de Josue. Quand sa mère meurt, renversée par un bus, Josue demande à Dora de l’aider à retrouver son père. D’abord insensible, Dora finit par accepter de l’aider.

Réalisation : Walter Salles

Réalisation : Walter Salles
Casting : Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira, Marília Pêra
Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles

