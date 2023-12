Un pezzo di papà / Rencontre avec le réalisateur et photographe Patrick Zachmann Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Un pezzo di papà / Rencontre avec le réalisateur et photographe Patrick Zachmann
Samedi 13 janvier 2024, 18h30
Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles
8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Fin : 2024-01-13T18:30:00+01:00 – 2024-01-13T20:30:00+01:00 Samedi 13 janvier à 18h30 : Rencontre avec Patrick Zachmann Photographe, photojournaliste (membre de l’agence Magnum depuis 1990) et réalisateur de cinéma. À la librairie à 17h00 : Pour nous parler de son travail photographique autour de quelques livres consacrés à ses oeuvres.

Synopsis :

Patrick Zachman retourne à Naples, lieu de son premier reportage, où il s’était lié d’amitié avec la famille d’un policier assassiné par la Camorra. 40 ans plus tard, les enfants et les photos les réunissent à nouveau. La confrontation de deux mondes, de deux Naples sous l’objectif d’un immense photographe.

Réalisation : Patrick Zachmann
Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles

