Bouches-du-Rhône Ciné-Fil / Le dieu noir et le diable blond Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 4 janvier 2024, Arles. Ciné-Fil / Le dieu noir et le diable blond Jeudi 4 janvier 2024, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-04T20:30:00+01:00 – 2024-01-04T23:00:00+01:00 Jeudi 4 janvier à 20h30 : Rencontre avec la Médiathèque d’Arles.

Synopsis :

Dans les plaines arides du Sertão, un couple de paysans brésiliens, touché par la misère, commet un meurtre pour s’en sortir avant de s’enfuir. Ils s’en remettent à deux personnages violents et mystiques, symbolisant la révolte : Sebastião, l’incarnation de Dieu, et Corisco, celle du diable.

Réalisation : Glauber Rocha

Réalisation : Glauber Rocha

Casting : Geraldo Del Rey, Yoná Magalhães, Othon Bastos

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles
04 90 99 53 52
http://www.cinemas-actes-sud.fr

