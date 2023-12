Caillou, Chou, Hibou / Ciné-goûter Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Caillou, Chou, Hibou / Ciné-goûter Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 3 janvier 2024, Arles.

Fin : 2024-01-03T16:00:00+01:00 – 2024-01-03T17:30:00+01:00 Mercredi 3 janvier à 16h00: Ciné-goûter avec un goûter chaud et réconfortant. Tarif unique : 5€ Synopsis :

Cinq films faits de dessins, de papier, de peluche, pour se raconter des histoires imaginaires, pour sécher ses larmes entouré d’amis, pour aimer l’école… et même la soupe !

Programme de 5 courts-métrages d'animation à partir de 3 ans

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles

