Pauvres créatures / Avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 1 janvier 2024, Arles.

Pauvres créatures / Avant-première Lundi 1 janvier 2024, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud Tarif plein : 8€, tarif réduit : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-01T20:30:00+01:00 – 2024-01-01T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-01T20:30:00+01:00 – 2024-01-01T23:30:00+01:00

Lundi 1er janvier à 20h30 : Avant-première du nouveau film d’Yórgos Lánthimos !

Synopsis :

Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Dr Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d’apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s’enfuit avec un avocat habile et débauché pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d’égalité et de libération.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Réalisation : Yórgos Lánthimos

Casting : Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Avant-première Projection