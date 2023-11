Ciné-Fil / Matrix Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 18 décembre 2023, Arles.

Ciné-Fil / Matrix Lundi 18 décembre, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Lundi 18 décembre à 20h30 : rencontre avec l’association étudiante De film en Aiguille

Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l’un des pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux mondes, Neo est assailli par d’étranges songes et des messages cryptés provenant d’un certain Morpheus. Celui-ci l’exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées : qu’est-ce que la Matrice ? Nul ne le sait, et aucun homme n’est encore parvenu à en percer les defenses. Mais Morpheus est persuadé que Neo est l’Elu, le libérateur mythique de l’humanité annoncé selon la prophétie…

Réalisation : Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Casting : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

2023-12-18T20:30:00+01:00 – 2023-12-18T23:00:00+01:00

Matrix Keanu Reeves