Bouches-du-Rhône La Chimère / Café des langues Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 11 décembre 2023, Arles. La Chimère / Café des langues Lundi 11 décembre, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit Lundi 11 décembre à 20h30: rencontre avec le Café des Langues pour un échange bilingue en fin de projection.

Synopsis :

Chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Pour certains, c’est un rêve d’argent facile, pour d’autres la quête d’un amour passé… De retour dans sa petite ville du bord de la mer Tyrrhénienne, Arthur retrouve sa bande de Tombaroli, des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Arthur a un don qu’il met au service de ses amis brigands : il ressent le vide. Le vide de la terre dans laquelle se trouvent les vestiges d’un monde passé. Le même vide qu’a laissé en lui le souvenir de son amour perdu, Beniamina.

Réalisation : Alice Rohrwacher

Réalisation : Alice Rohrwacher

Casting : Josh O'Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles

