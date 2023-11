Voyage au pôle Sud / Avant-première et rencontre avec le réalisateur Luc Jacquet Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 8 décembre 2023, Arles.

Vendredi 8 décembre à 21h00: Avant-première et rencontre avec le réalisateur Luc Jacquet.

En présence d’Olivier Remaud, écrivain et philosophe, auteur de « Penser comme un iceberg » (éd. Actes Sud)

Animée par Stéphane Durand biologiste, auteur, éditeur et directeur de la collection Mondes sauvages (éd. Actes Sud)

Synopsis :

Le nouveau film de Luc Jacquet, réalisateur de La Marche de l’empereur, Oscar du meilleur film documentaire en 2006. En 1991, Luc Jacquet partait pour sa première mission en Antarctique. Trente ans plus tard, il revient là où tout a commencé pour lui. Une invitation au voyage au cœur d’une nature sauvage et grandiose qui n’a jamais cessé de fasciner les hommes et d’attirer les plus grands explorateurs.

Réalisation : Luc Jacquet

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

Luc Jacquet Projection