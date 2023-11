Ciné-Fil / Harry Potter à l’école des sorciers Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 7 décembre 2023, Arles.

Ciné-Fil / Harry Potter à l’école des sorciers Jeudi 7 décembre, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Jeudi 7 décembre à 20h30: rencontre avec la Médiathèque d’Arles.

Dans le cadre des 100 ans de la Warner.

Synopsis :

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui n’hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l’escalier. À l’approche de ses 11 ans, Harry ne s’attend à rien de particulier, et pourtant c’est à cette occasion qu’il découvre qu’il est le fils de deux puissants magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires pouvoirs. Quand on lui propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont toujours manqué… et s’engage dans l’aventure de sa vie.

Réalisation : Chris Columbus

Casting : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T23:00:00+01:00

