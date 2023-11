BATIMENT 5 / Rencontre avec les étudiants de l’école Koutrajmé Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: ARLES

BATIMENT 5 / Rencontre avec les étudiants de l'école Koutrajmé

Mercredi 6 décembre à 18h20: Séance présenté par les ambassadeurs et rencontre avec des étudiants de l'école Koutrajmé Marseille (Créée sur le modèle d'école fondé par Ladj Ly).

Synopsis :

Haby, jeune femme engagée, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Un projet mené par le nouveau maire rem-plaçant, prévoyant la démolition du bâtiment 5. Ce projet donne naissance à un combat contre la muni-cipalité soutenu par Haby, qui va de plus en plus s’in-vestir dans les problèmes d’habitats de son quartier.

Réalisation : Ladj Ly

Réalisation : Ladj Ly

Casting : Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles

2023-12-06T18:00:00+01:00 – 2023-12-06T20:00:00+01:00

Mercredi 6 décembre 2023, 18h00-20h00

