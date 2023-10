Vigneronnes Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 24 novembre 2023, Arles.

Vendredi 24 novembre à 20h30 : Rencontre en fin de projection avec 2 vigneronnes installées dans les environs, pratiquant la culture des vins en biodynamie, Dominique Hauvette des Baux de Provence et Blandine Floch viendront partager leur passion et leur expérience de vigneronne.

Elles nous feront également déguster quelques vins de leur savoir faire. Soirée en partenariat avec la Cave de Trinquetaille et en particulier avec Vincent Lozanne.

Synopsis :

Véritables pionnières, ces vigneronnes travaillent au plus proche de la nature. Elles ont su percer les secrets du monde du vin et élaborent des nectars reconnus mondialement. C’est au travers d’un voyage au fil des saisons que nous partons à leur rencontre.

Guillaume Bodin cinéaste-vigneron nous donne à penser à travers ces témoignage et ces gestes au quotidien que c’est plus qu’un métier, c’est une passion où les notions de partage, de transmission et d’attention authentifient la clef de leurs terroirs.

Réalisation : Guillaume Bodin

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

Vigneronnes Documentaire