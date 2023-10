Ciné-Fil / Le joli mai Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Lundi 20 novembre à 20h45 : rencontre avec l'association étudiante De film en Aiguille

Synopsis :

Paris, mai 1962. La guerre d’Algérie vient de s’achever avec les accords d’Evian. En ce premier mois de paix depuis sept ans, que font, à quoi pensent les Parisiens ? Chacun témoigne à sa manière de ses angoisses, ses bonheurs, ses espoirs. Peu à peu, se dessine un portrait pris sur le vif de la France à l’aube des années 60.

Réalisation : Chris Marker, Pierre Lhomme

Réalisation : Chris Marker, Pierre Lhomme

Casting : Yves Montand, Chris Marker, Simone Signoret

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles

