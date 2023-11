The Old Oak / Café des Langues Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Lundi 13 novembre, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit Lundi 13 novembre à 20h40: rencontre avec le Café des Langues pour un échange en anglais en fin de projection.

Synopsis :

TJ Ballantyne est le propriétaire du « Old Oak », un pub qui est menacé de fermeture après l’arrivée de réfugiés syriens placés dans le village sans aucun préavis. Bientôt, TJ rencontre une jeune Syrienne, Yara, qui possède un appareil photo. Une amitié va naître entre eux…

Réalisation : Ken Loach

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

