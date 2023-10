Moi Capitaine / Avant-première Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 12 novembre 2023, Arles.

Moi Capitaine / Avant-première Dimanche 12 novembre, 18h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Dimanche 12 novembre à 18h45 : avant-première du film, dans le cadre de la 8ème Journée Art et Essai du Cinéma Européen.

En partenariat avec L’AFCAE, la CICAE et Europa Cinemas.

Synopsis :

Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité.

Réalisation : Matteo Garrone

Casting : Seydou Sarr, Moustapha Fall, Bamar Kane

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T18:30:00+01:00 – 2023-11-12T20:30:00+01:00

