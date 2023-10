Ciné-Fil / Le portrait de Dorian Gray Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Ciné-Fil / Le portrait de Dorian Gray Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 9 novembre 2023, Arles. Ciné-Fil / Le portrait de Dorian Gray Jeudi 9 novembre, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit Jeudi 9 novembre à 20h45 : rencontre avec la Médiathèque d’Arles.

Dans le cadre des 100 ans de la Warner.

Synopsis :

A Londres, en 1866, Basil Hallward peint le portrait d’un séduisant jeune homme, Dorian Gray. Ce dernier s’amourache de Sybil Vane, une chanteuse de cabaret, mais les conventions rigides de son milieu le font rompre et elle se suicide. En rentrant chez lui, il trouve que son portrait a une expression plus dure, presque cruelle.

Réalisation : Albert Lewin (1945)

Casting : Angela Lansbury, Donna Reed, Peter Lawford Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:30:00+01:00 – 2023-11-09T23:00:00+01:00 Ciné-Fil Le Méjan Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Cinémas Le Méjan Actes Sud Adresse 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 13 Age max 99 Lieu Ville Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles latitude longitude 43.678499;4.624723

