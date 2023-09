Ciné-Fil / Les ailes du désir Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 26 octobre 2023, Arles.

Ciné-Fil / Les ailes du désir Jeudi 26 octobre, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Jeudi 26 octobre à 20h30 : Rencontre avec l’association De Film en Aiguille.

Des anges s’intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, même les secrets les plus intimes. Chose inouïe, l’un d’entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le désir et sur Berlin, « lieu historique de vérité ».

Réalisation : Wim Wenders

Casting : Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

2023-10-26T20:30:00+02:00 – 2023-10-26T23:00:00+02:00

Cinema Wim Wenders