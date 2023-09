La colline aux cailloux / Ciné-goûter Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 25 octobre 2023, Arles.

Mercredi 25 octobre à 16h00: Ciné-goûter aux couleurs de l’Automne en fin de séance. Tarif unique : 5€

Dans le cadre du festival Cinéanimé.

Alfred doit fuir son pays et a besoin d’une nouvelle maison. Alphonse a l’âme d’un artiste et passe ses journées à regarder les nuages sans être compris par ses amis ni par ses parents. Une famille voit son village balayé par une inondation et part à la recherche d’une autre terre d’accueil. 3 très belles histoires pour parler du vivre-ensemble et de la nécessaire générosité dont nous devons faire preuve face à nos différences.

Réalisation : Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Rémi Durin et Marjolaine Perreten

Programme de 3 courts-métrages d’animation à partir de 3 ans

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

2023-10-25T16:00:00+02:00 – 2023-10-25T18:00:00+02:00

