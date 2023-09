Linda veut du poulet / Atelier doublage animé par Bruno Mathé Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 18 octobre 2023, Arles.

Linda veut du poulet / Atelier doublage animé par Bruno Mathé Mercredi 18 octobre, 14h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€

Mercredi 18 octobre à 14h30: Séance suivie d’un atelier doublage animé par Bruno Mathé, réalisateur et vidéaste.

Dans le cadre du festival Cinéanimé

A partir d’une scène dialoguées extraite du film, les participants sont invités à rejouer la scène au micro. L’occasion de sensibiliser les enfants au doublage et d’entendre sa propre voix sur une séquence de film !

Atelier à partir de 8 ans. 12 participants – sur inscriptions : v.durieux.cinema@actes-sud.fr

Tarif unique film + atelier: 8€

Synopsis :

Non, ce n’est pas Linda qui a pris la bague de sa mère Paulette ! Cette punition est parfaitement injuste ! Et maintenant Paulette ferait tout pour se faire pardonner, même un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève générale ?

Réalisation : Chiara Malta et Sébastien Laudenbach

Animation à partir de 6 ans

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:30:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

Doublage Bruno Mathé