Sois belle et tais-toi Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 14 septembre 2023, Arles.

Sois belle et tais-toi Jeudi 14 septembre, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Jeudi 14 Septembre à 18h30: Rencontre avec Virginie Apiou autour de son livre « D’après Delphine Seyrig » (ed. Actes Sud) à la librairie

20h30: présentation du film « Sois belle et tais-toi » par Virginie Apiou.

Dans le cadre du festival « Play it again« .

Synopsis :

En 1976, Delphine Seyrig s’entretient avec 23 actrices sur leurs conditions de femmes dans l’industrie cinématographique, leurs rapports avec les producteurs et réalisateurs, les rôles qu’on leur proposent et les liens qu’elles entretiennent avec d’autres comédiennes. Un documentaire culte, qui permet de réaliser ce qui a changé (ou pas).

Réalisation : Delphine Seyrig

Casting : Jane Fonda, Louise Fletcher, Jenny Agutter

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

2023-09-14T20:30:00+02:00 – 2023-09-14T22:30:00+02:00

Sois belle et tais-toi Virginie Apiou