El patio Vendredi 8 septembre, 16h00 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Vendredi 8 septembre à 16h00 : Rencontre avec la réalisatrice Elvira Diaz, en présence de Patrice Loubon directeur artistique de NegPos.

À l’issu de cette rencontre au cinéma, vernissage de l’exposition « Chili 50 ans, Images d’une transformation sociale » aux Docks d’Arles en présence des photographes Alexis Diaz, Kena Lorenzini, Daniela Montecinos, Marie-Françoise et Jean-Marie Laure, Barbara Pebrel-Edelson, Matthieu Asselin, Sergio Valenzuela et Alejandro León Cannock.

En partenariat avec le centre d’art et de photographie NegPos.

Synopsis :

Dans le plus grand cimetière de Santiago du Chili, au lendemain du coup d’État du 11 septembre 1973, une équipe de 18 fossoyeurs fut réquisitionnée par la junte pour enterrer secrètement au Patio 29 des centaines d’anonymes, victimes de la répression de Pinochet. Lelo, Perejil et Rogelio ont gardé pendant 40 ans leurs souvenirs tourmentés pour eux-mêmes. Mais aujourd’hui, ils sont prêts à partager leur histoire avec Sergio, le plus jeune des fossoyeurs.

Réalisation : Elvira Diaz

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

2023-09-08T16:00:00+02:00 – 2023-09-08T18:00:00+02:00

