» Linda veut du poulet » Jeudi 27 juillet, 09h45 Cinémas Le Méjan Actes Sud Tarifs habituels du cinéma

Avant-première proposée dans le cadre des Rencontres Cinématographiques d’Arles : 7 jours d’avant-premières, de rencontres et de tables rondes en plein air à La Croisière du 16 au 17 juillet puis du 24 au 28 juillet.

à 9h45 : avant-première du film jeune public Linda veut du poulet de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach.

France – Animation, Comédie – 1h13

Non, ce n’est pas Linda qui a pris la bague de sa mère Paulette ! Cette punition est parfaitement injuste !… Et maintenant Paulette ferait tout pour se faire pardonner, même un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève générale ?… De poulailler en camion de pastèques, en passant par un routier allergique, d’une mémé à une inondation, Paulette et sa fille partiront en quête du poulet, entraînant toute la « bande à Linda » et finalement tout le quartier.

Film projeté au Festival de Cannes 2023, Cristal du long métrage au Festival d’Annecy.

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T09:45:00+02:00 – 2023-07-27T11:15:00+02:00

Cinéma Avant-première