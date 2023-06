Fête du Cinéma 2023 Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Fête du Cinéma 2023 2 – 5 juillet Cinémas Le Méjan Actes Sud 5€ La Fête du Cinéma revient du dimanche 2 au mercredi 5 juillet 2023 inclus !

Durant ces 4 jours, c’est l’occasion de profiter de nos séances de cinéma au tarif unique de 5€.

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr

