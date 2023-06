Dernier amour / Carte Blanche à Patrick Chesnais Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Dernier amour / Carte Blanche à Patrick Chesnais Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 22 juin 2023, Arles. Dernier amour / Carte Blanche à Patrick Chesnais Jeudi 22 juin, 18h15 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit Jeudi 22 juin à 18h15 : Rencontre avec l’acteur et auteur Patrick Chesnais, en partenariat avec l’association Cartes Blanches.

Patrick Chesnais sera également en dédicace à la librairie Actes Sud à partir de 17h00 pour son livre : Lettres d’Excuses, ed. L’Archipel. DERNIER AMOUR (1h52)

Un film de Dino Risi

Avec Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Mario Del Monaco

Italie – 1978 – VOSTFR

Synopsis

Ex-gloire de la comédie, Picchio tombe amoureux de Renata, jeune infirmière de la Villa Serena, la maison de retraite pour anciens acteurs de théâtre dans laquelle il vient d’arriver. Il décide de la suivre à Rome, pour vivre la première aventure amoureuse de sa retraite. Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/events/6103-dernier-amour-carte-blanche-a-patrick-chesnais »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T18:15:00+02:00 – 2023-06-22T20:30:00+02:00

