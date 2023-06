Magnificat / Avant-première en présence de Anne-Isabelle Lacassagne Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Samedi 17 juin à 18h00 : le film sera présenté par Anne-Isabelle Lacassagne autrice du livre Des femmes en noir, ed. du Rouergue.

Retrouvez également Anne-Isabelle Lacassagne à la librairie Actes Sud pour une rencontre à 11h30 le même jour.

Synopsis :

À la mort d’un prêtre, la chancelière du diocèse découvre abasourdie qu’il s’agissait d’une femme ! Contre l’avis de son évêque qui souhaite étouffer l’affaire, elle mène l’enquête pour comprendre comment et avec quelles complicités une telle imposture a été possible…

Réalisation : Virginie Sauveur

Réalisation : Virginie Sauveur

Casting : Karin Viard, François Berléand, Maxime Bergeron

Cinémas Le Méjan Actes Sud
23, place Nina Berberova, 13200 Arles

