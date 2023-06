Impulso / Rencontre avec José Manrubia Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, 16 juin 2023, Arles.

Impulso / Rencontre avec José Manrubia Vendredi 16 juin, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Vendredi 16 juin à 20h30 : Rencontre avec José Manrubia dans le cadre de FlamencA, festival de flamenco à Arles.

Impulso (1h26)

Réalisation : Emílio Belmonte

Casting : Rocio Molina, Antonio Santiago Amador

Synopsis :

Impulso nous raconte l’un des défis les plus captivants de l’histoire du flamenco moderne : la création du nouveau spectacle de la danseuse et chorégraphe espagnole Rocío Molina pour le Théâtre National de Chaillot à Paris.

Premier Prix National de danse à l’âge de 26 ans et danseuse étoile mondialement reconnue à 30 ans, Rocío Molina repousse sans relâche les limites du Flamenco traditionnel. Preuve de sa modernité sans concession, ses improvisations (Impulsos) sont un exercice inédit. Impulso explore ce qui fait de Rocío Molina une danseuse hors norme, l’enfant terrible du flamenco moderne : la transgression systématique des règles, sa recherche permanente du point de rupture y compris avec son corps, et sa façon très personnelle de questionner la condition féminine au XXIème siècle.

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/events/6104-impulso-rencontre-avec-jose-manrubia »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T20:30:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00

2023-06-16T20:30:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00

cinema rencontre